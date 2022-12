PPWR : Copacel pour « des données objectives »

Dans un communiqué en date du mardi 6 décembre, l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) analyse à son tour le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) dévoilé par la Commission européenne. Echaudée par les premières versions du texte qui fixait « par principe » des taux de réemploi élevés, l’organisation professionnelle note que « la version publiée le 30 novembre a évolué sur certains points, et prend davantage en compte la complémentarité avérée du réemploi et du recyclage ». Comme la cellulose est une ressource renouvelable, recyclable et recyclée avec un taux de 75% supérieur à l’objectif fixé pour 2025, le recyclage « peut en effet, dans de nombreux cas de figure, être plus pertinent d’un point de vue environnemental ».

