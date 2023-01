[PPW] Les lauréats des PCD Awards 2023 dévoilés

Le luxe, le chic, le pratique ou encore la grande consommation n’empêche pas les marques et les fabricants d’emballages de créer et fabriquer des produits respectueux de l’environnement. Comme le prouvent les gagnants des PCD Awards 2023 dévoilés lors de la Paris Packaging Week (PPW) du 25 au 26 janvier 2023 la porte de Versailles. Cette année, ils sont au nombre de douze répartis en sept catégories.

Catégorie Parfums-Femme

Dries Van Noten – Puig France

Les flacons, en verre « 100% recyclable », en format 200 ml, rechargeables, sont produits par le verrier Stoelzle, à Masnières (Nord). Il ne s’agit pas d’un modèle unique mais de dix, tous différents dans leurs couleurs de teinte. Huit sont laqués de façon classique et deux ont bénéficié du poudrage Quali Glass Coat 2.0, un revêtement écologique exclusif STO. Ce procédé « permet d’économiser 77% de CO2 par rapport à un laquage classique ». Quant aux coques qui entourent les parties inférieures des flacons, elles sont, elles aussi, toutes différentes, en porcelaine, en plastique, en bois ou encore en métal.

Paco Rabanne Fame - Puig France

La version féminine de Phantom. Le flacon est rechargeable, mais surtout il est connecté grâce à une puce NFC qui apporte de l’interactivité au produit, comme des jeux, des filtres interactifs, de la réalité augmentée… Il est disponible en 30, 50 et 80 ml. Plusieurs entreprises ont travaillé sur ce flacon comme le verrier Pochet du Courval, Silgan, Albéa. Ou encore Faiveley Tech pour le spray cap connecté.

Catégorie Parfums-homme

L'Eau d'Issey pour Homme – Eau & Cèdre Shisiedo et Quadpack

Le flacon Eau d’Issey est un partenariat entre Shisiedo et Quadpack. Le fabricant d’emballage a conçu et produit le capot du flacon. Le bouchon, en mono matériau bois certifié FSC, de la gamme Woodacity, est fabriqué selon procédé breveté de séchage. Ce choix du mono matériau bois permet d’éviter l’insert de plastique. « Les pièces en bois sont fabriquées en Europe, chez Quadpack Wood, une usine neutre en carbone alimentée en électricité propre et pionnière dans les processus durables ».

Armani Code le parfum - L'Oréal

Le flacon est rechargeable. Eco conçu, le flacon de 75 ml est allégé en verre, 38% en moins. Il bénéficie également ainsi d’une réduction de métal de 67%. Les entreprises participant à la production de ce flacon sont les verriers Pochet du Courval et Verescence, Aptar pour la pompe, G. Pivaudran et Axilone pour le capot, Autajon pour l’étui et Surfit pour le carton ondulé.

Catégorie Personal Care - Mass market

Elgydium Bio - Pierre Fabre

Packaging révolutionnaire pour du dentifrice. Fabriqué par Arcade Beauty, le groupe Pierre Fabre propose un doypack mono matériau entièrement recyclable. Plus léger qu’un tube classique, ce doypack est recyclable et ne nécessite pas d’étui en carton, permettant ainsi une « économie de 69% de CO?, une diminution du plastique de 48% ». Comparé à un tube de dentifrice classique, il « permet l’économie de 16 tonnes de carton et 1 tonne d’aluminium par an ». En plus, grâce au soufflet qu'il intègre, l’emballage peut tenir debout seul lors de sa présentation en rayon, sans avoir besoin d'un étui.

Catégorie Personnal care – Premium

Distributeur avec une recharge « éco refill » légère et recyclable - L'Occitane en Provence

La bouteille « Ecorefill » ainsi que le distributeur s’adressent aux hôtels. Marché dans lequel L’Occitane en Provence est très présent. La bouteille, en 100% polytéréphtalate d’éthylène recyclé (RPET) est fabriquée par Pinard Beauty Pack. Présentée comme « ultralégère » qu’un flacon classique, la paroi est très fine et ne pèse que 12g pour 300 ml.

Catégorie Skincare - premium

N°1 crème revitalisante - Chanel

Quand Chanel innove cela se voit. Pour son N°1 crème revitalisante, la marque de luxe fait coup double avec deux innovations. Première innovation : la cupule, à base de matière biosourcée, est développée par la startup Sulapac. Elle intègre du copeau de bois certifiés FSC mais aussi, des coques de graines de camélia. Seconde innovation : le système breveté d’accrochage de la recharge. Il utilise « les propriétés élastiques et le coefficient de frottement de 6 plots en élastomère surmoulés en relief sur la recharge et qui se mettent en compression dans la bague du pot ». Quant au pot en verre, fabriqué par Bormioli, il est allégé.

Future pompe entièrement recyclable et mono-matière de la gamme nettoyante - Aptar Beauty+Home & Dermalogica

Aptar Beauty+home a peut-être inventé le futur standard de la pompe. Le flacon « Future Pump » est composé à 100 % en polyéthylène (PE), contient 50% de PCR. Surtout, il est totalement dépourvu de ressort en métal. Selon l’analyse de SPICE, (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics), un outil d’écoconception qui mesure l’impact environnemental des emballages cosmétiques, le flacon « présente une empreinte carbone diminuée de 15 % grâce au processus de fabrication par rapport à la pompe standard ». Autre caractéristique : l'anneau verrouillable intégré et l'actionneur à 360° minimisent le risque de rupture, ce qui le rend conforme au protocole Amazon ISTA-6, donc apte au e-commerce.

Catégorie Makeup – Premium

Mascara Noir Allure - Chanel Parfums Beauté

L’innovation de ce mascara est dans le « clic ». En alu (toucher froid alu, son sourd du clic), le produit se compose de treize pièces, le tout couvert par trois brevets Chanel portant sur le mécanisme et les assemblages. Chanel précise que « emboutir l'alu de l'habillage sur une telle hauteur (115 mm vs section 19 mm) est une prouesse technique ».

Rouge Allure Extrait lipstick – Chanel Parfums Beauté

Pour ce lipstick Chanel rechargeable, lancé en mars 2022, le mécanisme du clic est miniaturisé et couvert par un brevet Chanel. La recharge est en aluminium et peut être utilisée uniquement sur ce produit. En ce qui concerne le mécanisme guidé du mouvement vers le haut/bas, il s’agit d’une conception à double broche. Chanel précise qu’aucune « matière controversée » n’est utilisée, « zéro POM, zéro styrénique ».

Catégorie Limited Edition Pack

Coffret d’exception extrait sycomore - Chanel Parfums Beauté

Attention, produit rare. Ce « coffret d’exception extrait sycomore » est une édition ultra-limitée. Il en existe seulement 20 pièces, toutes numérotées. Chanel a travaillé en collaboration avec trois maisons d’art : Baccarat pour le flacon et le bouchon, Bodin-Joyeux pour le cuir du coffret et Lesage pour l’habille de l’intérieur du coffret.

Calendrier de l’avent 2022 MAC - The Estée Lauder Companies - Knoll Packaging

Pour ce calendrier de l’avent, MAC cosmetics a collaboré avec Knoll Packaging. La structure est en papier et carton FSC. Le produit est composé de deux structures. Une boîte composée de vingt-quatre portes, recouverte d’une autre boite. La forme ronde du calendrier est enveloppée dans du papier métallisé sans plastique, il est également gaufré. Quant au ruban, il permet de soulever la boîte et ainsi révéler les portes.