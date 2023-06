POWER SYSTEM TECHNOLOGY : L’électronique de puissance au service d’une aviation moins carbonée

Concevoir une électronique de puissance embarquée toujours plus petite, puissante, efficiente et sécurisée, c’est la mission que s’est confiée la société Power System Technology depuis sa création en 2001.

« Notre métier c’est de concevoir des systèmes de conversion d’énergie qui permettent de transformer des tensions de 270 volts continu ou 115 volts alternatif, qu’on trouve par exemple dans les réseaux de distribution des avions, en tensions acceptables pour l’électronique des équipements à bord, explique Thierry Liger, son directeur général. On travaille pour tous les environnements sévères qui nécessitent de l’électronique embarquée de haute qualité, partout où les vibrations et températures peuvent être élevées. »

Les produits conçus par Power System Technology sont donc aujourd’hui destinés à l’aéronautique et à la défense, au transport ferroviaire ou encore à l’industrie. Et pour intégrer, embarquer et dissiper un minimum de chaleur dans ces environnements, les équipes de la société travaillent d’un côté à la miniaturisation de leurs convertisseurs et de l’autre à l’amélioration continue de leurs rendements.

« Plus on fait petit, plus on fait léger. Or cela nous permet déjà de répondre à une contrainte environnementale importante de l’aéronautique en particulier car moins un avion embarque de poids, moins il consomme, rappelle Thierry Liger. Mais éviter les pertes lors de la conversion est aussi un levier important. Il y a quinze ans, les systèmes avaient des rendements globaux autour de 85 % alors qu’aujourd’hui nous proposons des systèmes de conversion avec 90 à 95 % de rendement. »

Imperial : un projet européen pour contribuer à l’aviation du futur

Mais pour aller plus loin, Power System Technology s’est engagée aux côtés des grands acteurs de l’aéronautique et de l’Union européenne pour inventer, tester puis déployer les technologies de pointe qui intégreront les prochaines générations d’avions.

La société participe ainsi activement au programme européen Clean Sky. Pour la deuxième phase de ce programme lancée en 2020, elle a répondu à un appel à projet pour Airbus, afin de développer un convertisseur à très haut rendement pour les systèmes de distribution d’énergie d’un avion électrique. « Nous coopérons avec le laboratoire IRT en France et l’entreprise italienne Aeromechs », raconte le directeur général de Power System Technology. Le projet, baptisé Imperial, a ainsi été lancé début 2021. Et depuis, le consortium développe un convertisseur dont le rendement doit s’approcher des 97 %.

« Pour gagner les quelques pourcents de rendement manquants par rapport à nos produits sur le marché, cela demande des ruptures technologiques, souligne Thierry Liger. Et nous avons réussi ce pari : nous sommes aujourd’hui dans la phase de fabrication et passerons rapidement en phase test avant que le produit n’intègre le démonstrateur d’Airbus d’ici septembre 2023 ».

Cet engagement permet donc aux équipes de Power System Technology de répondre aux enjeux d’électrification des transports, lesquels doivent pouvoir s’appuyer sur des systèmes avec peu de pertes de puissance et de chaleur pour accroître leur autonomie. « Ce type de programme nous permet aussi de préparer des technologies qui intégreront demain les produits standards de notre gamme, explique encore Thierry Liger. C’est ainsi par exemple que nous venons de mettre sur le marché la powerPAC4K, un boîtier de conversion qui intègre 4 000 watts au lieu de 2000 dans le même espace. Et pour le concevoir, nous y avons notamment utilisé des technologies développées et testées dans la première phase du programme Clean Sky ».

