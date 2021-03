Powell juge que la politique accommodante de la Fed reste appropriée

Avec le déploiement des vaccins et le soutien budgétaire de Washington, "il y a de bonnes raisons de penser que nous allons faire plus de progrès" vers les objectifs de la Fed, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%, a déclaré Jerome Powell lors d'un débat organisé par le Wall Street Journal, ajoutant que cela prendrait du temps.