Powell (Fed): L'économe américaine se trouve à un tournant

"Nous avons le sentiment que nous sommes arrivés au stade où l'économie est sur le point de commencer à croître plus rapidement et où les créations d'emploi sont beaucoup plus rapide, donc le principal risque pour notre économie, désormais, c'est celui d'une nouvelle propagation de la maladie", a-t-il dit selon un extrait rendu public avant la diffusion d'un entretien accordé à l'émission "60 Minutes" de CBS.