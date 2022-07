Pourquoi TotalEnergies se met (presque) à nu en Ouganda

Action en justice en France pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance sur le déplacement de populations lancée en 2019 par six ONG, dont Les Amis de la Terre ; mouvement #StopEACOP sur les réseaux sociaux et lors de manifestations pour empêcher le financement du projet en 2021 ; tribunal fictif à Paris pour dénoncer des atteintes aux droits humains, à la biodiversité et au climat en mai 2022 quelques jours avant l’assemblée générale du groupe… Le mégaprojet pétrolier de TotalEnergies du lac Albert en Ouganda de 10 milliards de dollars, lancé officiellement en février 2022 en partenariat avec le pétrolier chinois CNOOC et la compagnie nationale ougandaise UNOC, déchaine les oppositions. D’abord parce que, pour limiter le dérèglement climatique, les experts du Giec et même l’Agence internationale de l’énergie expliquent qu’il ne faut plus lancer de nouveau projet d’exploitation d’énergies fossiles. Ensuite, parce que c’est le premier projet pétrolier sur une aire protégée.

