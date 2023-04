Pourquoi TotalEnergies se débarrasse de ses sables bitumineux canadiens auprès du géant Suncor

TotalEnergies se débarrasse de son pétrole le plus sale et le plus cher. Jeudi 27 avril, la multinationale française a annoncé avoir accepté une offre du géant des produits pétroliers canadien Suncor Energy pour lui vendre ses activités d’extraction de sables bitumineux au Canada. Les deux parties se sont mises d’accord sur un prix de 5,5 milliards de dollars canadiens (de l’ordre de 3,7 milliards d’euros), avec des paiements additionnels potentiels qui pourront atteindre 600 millions de dollars canadiens (un peu plus de 400 millions d’euros au taux de fin avril). La vente est en ligne avec la stratégie affichée du PDG du groupe, Patrick Pouyanné consistant à se concentrer sur le pétrole peu cher à produire, le gaz naturel liquéfié, et les énergies renouvelables.

Le pétrole le plus cher et le plus polluant du monde

[...]