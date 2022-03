Pourquoi TotalEnergies ne se désengage pas (encore) de Russie comme BP, Shell et Equinor

Le britannique BP est le premier des grands groupes pétroliers européens à avoir réagi après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dès le dimanche 27 février, l'entreprise a fait état de son intention de se désengager du pétrolier russe Rosnet, et vouloir céder les 19,75% de capital détenus. Le lendemain, Equinor lui a emboîté le pas, en cessant ses investissements en Russie et se désengageant de ses coentreprises dans ce pays. Equinor est lui aussi lié à Rosnet depuis 2012, et dispose de 1,2 milliard de dollars d'actifs dans le pays. Troisième à réagir : Shell a annoncé lundi 28 février son retrait de ses coentreprises en Russie avec le géant gazier Gazprom.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]