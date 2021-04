Pourquoi Toshiba a décidé de rappeler soudainement son ancien PDG

15 jours gratuits et sans engagement

Changement surprise à la tête de Toshiba. Le groupe japonais de technologies électriques et électroniques, qui compte 125 000 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 31,4 milliards de dollars sur son exercice fiscal clos en mars 2020, a annoncé le 14 avril la démission de son PDG Nobuaki Kurumatani et son remplacement par son prédécesseur Satoshi Tsunakawa.