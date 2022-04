Pourquoi Tikehau veut acquérir le sous-traitant aéronautique Crouzet

Pour Tikehau ACE capital, les investissements dans l’aéronautique se suivent et ne se ressemblent pas. Après Aubert et Duval et plus récemment Elvia, la société de capital-investissements a annoncé une nouvelle opération lundi 4 avril : l’acquisition de Crouzet d’ici à mi-2022. Le consortium, qui inclut Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir 100% du capital de ce fabricant français de composants mécatroniques. Le montant de l’opération devrait être proche du chiffre d’affaires de l’entreprise, soit environ 160 millions d’euros, selon les informations de L'Usine Nouvelle.

