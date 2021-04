Pourquoi Thales héberge sa messagerie sécurisée Citadel Team chez OVHcloud

Pour garantir la sécurité et la maitrise complète des données, Thales a retenu OVHcloud comme plateforme d’hébergement de confiance de sa messagerie sécurisée Citadel Team. Lancée il y a trois ans, cette messagerie garantit aux entreprises la confidentialité de leurs communications sensibles et la localisation de leurs données en France. Selon Thales, elle est adoptée par un tiers des entreprises du CAC 40 et compte plus de 200 000 utilisateurs répartis partout dans le monde.