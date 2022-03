Pourquoi Technip Energies et TotalEnergies investissent dans la start-up Hy2Gen

En ce début d'année, c'est la plus importante levée de fonds privés dans le domaine de l’hydrogène vert. Le 17 février, la start-up allemande Hy2Gen a annoncé avoir réalisé un tour de table de 200 millions d'euros avec le fonds hydrogène Hy24, le fonds Mirova, la Caisse des dépôts du Québec (CDPQ) et Technip Energies. Pour le fonds Hy24, coentreprise entre l’investisseur Ardian et FiveT Hydrogen lancée en octobre 2021 par TotalEnergies, Air Liquide et Vinci, c’est un premier investissement. Ce fonds, qui a dans la foulée pris une participation de 30% au capital de l’espagnol Enagás Renovable, vise à débloquer les projets d’hydrogène vert stratégiques et leur permettre de passer à l’échelle industrielle. Or, c’est justement ce sur quoi travaille Hy2Gen.

