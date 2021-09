Pourquoi Sanofi mise 1,6 milliard d’euros sur l’Américain Kadmon

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sanofi Le premier produit commercialisé de Kadmon permettra d'emblée à Sanofi de renforcer son portefeuille de médicaments pour les patients transplantés.

Nouvelle opération de croissance externe chez Sanofi. Après l'offre enclenchée cet été sur Translate Bio pour 2,7 milliards d'euros, le laboratoire français a annoncé mercredi 8 septembre la signature d’un accord de fusion définitif pour s’emparer de Kadmon, une autre entreprise biopharmaceutique nord-américaine. L’opération, qui doit être finalisée au quatrième trimestre 2021, porte sur un potentiel de 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros) en cas d’acquisition de toutes les actions Kadmon sur le marché.

Implanté sur la côte Est américaine, notamment sur le campus biotechnologique de Cambridge (Massachusetts), Kadmon est un spécialiste des maladies immunes et fibrotiques et de l’immuno-oncologie. Quelques molécules sont en développement dans plusieurs indications dans son pipeline. Mais un premier produit a été approuvé en juillet par la FDA, l’autorité sanitaire américaine, et a été placé sur le marché américain dès août dernier.

