Pourquoi Safran traverse mieux la crise que Boeing et Airbus

Safran a annoncé un bénéfice net de 844 millions d’euros et une marge opérationnelle supérieure à 10% pour l’année 2020. La performance financière a de quoi interpeller alors que le secteur de l’aéronautique traverse la plus grave crise de son histoire. A cause des effets de la pandémie du Covid-19, ses grands clients avionneurs, Boeing et Airbus ont annoncé des pertes en milliards d’euros et réduit drastiquement leurs commandes.