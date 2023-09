Pourquoi Safran se rapproche de Northvolt, champion de la batterie électrique

Brique par brique, Safran construit sa position d’acteur incontournable de l’électrification du secteur aéronautique. Le motoriste et équipementier français a dévoilé, mercredi 13 septembre, un accord de collaboration avec Cuberg, filiale du fabricant de batteries électriques Northvolt. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie de l’industriel français, impulsée depuis cinq ans environ, de proposer des solutions de propulsion électrique des petits aéronefs sur fond de décarbonation du transport aérien. Et qui conduit le groupe à multiplier partenariats et investissements.

