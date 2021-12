Pourquoi Safran s’inspire de l’automobile pour produire ses moteurs électriques

15 jours gratuits et sans engagement

L’électrification dans l’automobile pourrait bien bénéficier à l’aéronautique. Et en particulier au niveau des process de production. Safran va lancer une ligne d’assemblage automatisée de sa gamme de moteurs électriques ENGINeUS, au deuxième trimestre 2022. L’emplacement exact de cette nouvelle installation industrielle n’a pas encore été arrêté, mais elle pourrait se situer en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie. Pour l’heure, ces moteurs sont encore assemblés sur le site historique de Villaroche (Seine-et-Marne), où sont aussi produits tous les autres modèles qui ont fait la renommée du groupe, tels que le Leap pour les Airbus A320 et les Boeing 737, et le M88 du Rafale.