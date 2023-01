Pourquoi RWE s’accroche à la mine de Garzweiler, qui menace le village de Lutzerath en Allemagne

C’est devenu un symbole de la lutte pour le climat. Samedi 15 janvier, dans l’industrieuse région allemande de Rhénanie du nord-Westphalie, le hameau de Lutzerath a vu manifester plusieurs milliers de militants écologistes, dont la Suédoise Greta Thunberg. Les manifestants s’opposent à sa destruction, en cours, pour laisser place à l’immense mine de charbon à ciel ouvert de Garzweiler 2.

Exploitée par l’énergéticien allemand RWE, cette zone de 35 kilomètres carrés est critiquée depuis plusieurs années pour son impact sur le climat et les sols. Lors de sa combustion pour produire de l’électricité, le lignite – nom qui désigne le charbon relativement jeune exploité à Garzweiler – émet un peu moins d’une tonne de CO2 équivalent par MWh, contre près de 500 kilos pour le gaz et… quelques dizaines de kilos au maximum pour les renouvelables et le nucléaire. Un très mauvais bilan, qui n'empêche pas RWE de défendre son exploitation alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait exploser les prix de l'énergie.

Un mix électrique dépendant du charbon

