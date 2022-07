Pourquoi Qos Energy, éditeur de solutions de gestion de parcs solaires, se vend à Envision

Mardi 12 juillet, la filiale numérique du groupe chinois Envision, aussi fabricant d’éoliennes via Envision Energy, et de batteries via Envision AESC, a annoncé l’acquisition de l’éditeur nantais de solutions de pilotage de parcs solaires de moyenne taille, QOS Energy. Ce sera, après l’achat du norvégien Bazefield en 2016, la deuxième opération de croissance externe en Europe d’Envision digital.

Avec 1 000 salariés, un siège basé à Singapour et un capital ouvert aux investisseurs occidentaux, notamment nord-américains, Envision digital veut faire oublier sa filiation chinoise pour se développer sur le marcher l’informatique industrielle, de la gestion des bornes de charge électrique et du pilotage des installations énergétiques, dominé par des acteurs comme Siemens ou GE ainsi que des acteurs spécialisés. Mais ses outils maison, qui lui permettent de se présenter comme le premier gestionnaire de parcs de renouvelables dans le monde, avec 400 gigawatts installés gérés par ses outils, dont 50% en Chine, ne lui permettaient pas d’adresser le marchées des petites et moyennes installations solaires.

Qos Energy devrait rester une filiale indépendante

