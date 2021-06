Pourquoi Qatar Airways ne veut plus recevoir d'avions Airbus A350 (pour le moment)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Qatar Airways dit avoir constaté une usure accélérée de la peinture de certains des A350 d'Airbus déjà réceptionnés. (Photo d'archive)

La guerre est-elle déclarée entre Qatar Airways et Airbus ? La compagnie aérienne émiratie a adressé fin mai une mise en garde à Airbus. "Qatar Airways continue de subir et a constaté des circonstances dans lesquelles la surface située sous la peinture de certains de ses A350 se dégradait à un rythme rapide", a expliqué à Reuters un représentant de la compagnie. Cette dernière aurait prévenu Airbus de possibles "répercussions industrielles" si le défaut constaté ne trouvait pas de solution.

La compagnie a décidé de clouer au sol certains de ses appareils "jusqu'à ce que le défaut et ses origines puissent être compris et réglés". "Qatar Airways va exiger que ce défaut et ses origines soient tout à fait appréhendés et corrigés avant de réceptionner d'autres Airbus A350", a-t-il martelé.

Un porte-parole d'Airbus a déclaré que le groupe était continuellement en discussions avec ses clients mais que ces pourparlers étaient confidentiels.

avec Reuters (Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)