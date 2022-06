Pfizer devient un des principaux actionnaires de Valneva, son allié pour lancer un vaccin contre la maladie de Lyme

Non, Pfizer ne vient pas au secours de Valneva pour son vaccin contre le Covid-19, dont l’avenir économique est très incertain. La manœuvre du laboratoire américain s’inscrit dans le cadre de la collaboration avec la biotech franco-autrichienne, spécialiste des vaccins contre les maladies infectieuses, pour le développement d’un vaccin contre la maladie de Lyme. Techniquement, Pfizer investira 90,5 millions d’euros pour s’arroger 8,1% du capital social de Valneva, opération qui devrait être finalisée au 22 juin, en vertu de l'annonce faite lundi 20 juin. Ce qui permettra au laboratoire américain de devenir un des plus importants actionnaires.

Actuellement, les deux plus importants sont le groupe Grimaud La Corbiere, avec 12,7% du capital, et un groupement associant Bpifrance, CDC Croissance et CNP Assurances, pour un total de 9%. Le capital flottant représente plus de 76%, et les dirigeants et salariés détiennent globalement moins de 2% aujourd’hui.

[...]