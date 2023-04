Pourquoi Patrick Pouyanné étrille les biocarburants de deuxième génération et va produire ses fuels synthétiques aux Etats-Unis

Entre les biocarburants deuxième génération (2G) qui feraient entrer «dans un monde inconnu» dès lors que l’on veut passer «à une échelle industrielle», les carburants synthétiques qui ne seraient «pour l’instant qu’un concept» et l’hydrogène vert «futuriste», Patrick Pouyanné n'a guère épargné les nouveaux carburants alternatifs. Le PDG de TotalEnergies - qui continue d'investir massivement dans les fossiles - était auditionné au Sénat mercredi 5 avril, dans le cadre d’une mission d’information sur le développement d’une filière de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert. Mais le dirigeant a argumenté son point de vue, bien au-delà de questions du surcoût de production. Même si, «pour donner un ordre de grandeur», il a d’abord rappelé que les carburants synthétiques étaient «jusqu’à dix fois plus cher que le kérosène que l’on met dans les avions».

Un enjeu de matières premières pour les biocarburants

[...]