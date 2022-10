Pourquoi Oscaro Power ne propose plus de panneaux solaires français

Il est possible de démocratiser le photovoltaïque chez les particuliers sans pour autant ne proposer que des produits chinois. Marie Juyaux, la directrice générale de la start-up Oscaro Power, qui propose des kits solaires sur mesure à monter soi-même, en est persuadée. Elle vient de lancer la commercialisation d’une borne de charge individuelle pour véhicule électrique 100% made in Europe, produite en Espagne, qui peut être alimentée directement par l’électricité produite par les panneaux solaires de la maison. Elle pourra aussi être pilotée par un outil de gestion de l’énergie pour particulier, en développement par Oscaro Power.

Mais, alors que fin 2021 on pouvait encore acheter sur son site des panneaux solaires du fabricant français Recom Sillia, implanté à Lannion, ce n’est plus possible. Seuls sont référencés des panneaux du chinois Trina, les panneaux hauts de gamme de l’américain Sunpower, qui les produit en Asie, et, depuis peu, des panneaux du fabricant slovène Bisol. Des panneaux un peu plus chers que les chinois, mais plus innovants. Bisol fabrique à Prebold, en Slovénie, des panneaux design tout noirs, translucides et légèrement biface, ou de couleurs pour satisfaire les architectes ou être installés sur des sites classés. Ses panneaux sont aussi bas carbone.

Des panneaux innovants et bas carbone [...]