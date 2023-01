Pourquoi Orano veut investir 1,3 milliard d’euros dans l'extension de son usine d’enrichissement d’uranium à Tricastin

«Aller vite». Comme un mantra, l’objectif a été répété par les cadres et les communicants d’Orano, à l’occasion d’une visite de presse organisée jeudi 26 janvier pour détailler le dernier grand projet du géant français de l’uranium: agrandir son usine d’enrichissement Georges Besse 2, installée sur Tricastin, à cheval entre la Drôme et le Vaucluse. Avec un coût, estimé entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros, ce serait l’un des plus grands chantiers industriels de France des dernières années. Il devra néanmoins avancer au pas de charge afin de pouvoir commencer à produire de l’uranium enrichi – et donc utilisable dans la majorité des centrales nucléaires, ce qui n’est pas le cas de l’uranium naturel tel qu’il se retrouve en sortie de mine – dès 2028. Orano n’a pas encore validé l’investissement et devrait finaliser sa décision à l’été. D’ici là, la contractualisation avec de potentiels clients, ainsi qu’une concertation préalable de la population, qui se tiendra du 1er février au 9 mai sur le territoire du Tricastin, viendront informer la décision.

Se substituer à l’enrichissement russe

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]