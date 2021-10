Pourquoi Orano met temporairement à l’arrêt l’une des deux unités de son usine de La Hague

15 jours gratuits et sans engagement

Avec 4 000 salariés, Orano exploite l’usine de retraitement de combustible nucléaire usé de La Hague (Manche). La société a mis à l’arrêt l’une de ses deux unités le 20 septembre. Cette décision est consécutive à l’arrêt de deux des trois évaporateurs de produits de fission (déchets ultimes non-valorisables) que compte l’unité. Ces équipements étant très irradiants, on ne peut qu’intervenir à distance, via des moyens robotisés pour leur maintenance et des perches équipées de sondes pour les mesures.