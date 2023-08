Pourquoi Newcleo rachète le groupe franco-suisse Rütschi, spécialiste en pompes pour le nucléaire

La start-up du nucléaire Newcleo continue à s’intéresser à la France, depuis qu’elle veut y construire l'un de ses premiers réacteurs SMR fonctionnant à partir de déchets nucléaires. Le 7 août 2023, la société a annoncé racheter le groupe franco-suisse Rütschi, spécialiste entre autres en pompes nucléaires, pour 68,9 millions d’euros à Gruppo Aturia.

Crée en 1946 à Brugg en Suisse, le Groupe Rütschi revendique plus de 70 ans d’expérience dans la fabrication de systèmes de pompage. Spécialiste des pompes centrifuges pour des applications nucléaires, il annonce avoir fourni plus de 5000 pompes, dont encore 4000 en activité, sur plus de 150 centrales en Europe et dans le monde depuis les années 1960.

Une présence renforcée en France

