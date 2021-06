Pourquoi Naval Group choisit un parapétrolier italien pour son éolien flottant

15 jours gratuits et sans engagement

Ce ne sera donc pas Technip Energies qui reprendra les actifs éoliens flottant de Naval Group. Le groupe de construction naval français a annoncé le 4 juin qu’il cédait ses derniers actifs dans les énergies marines au parapétrolier italien Saipem. Il s’agit d’une trentaine de personnes expertes en modélisation et simulation, basées à Brest (Finistère) et à Nantes (Loire-Atlantique), ainsi que la propriété intellectuelle sur un flotteur métallique d’éolienne en mer tripode semi-submersible et son système d’ancrage, qu’ils ont développés.