Pourquoi McPhy a choisi Belfort pour construire son usine d’électrolyseurs

Se positionnant comme le leader sur le marché des électrolyseurs alcalins, McPhy annonce qu’il implantera sa future usine à Belfort (Territoire-de-Belfort) pour accentuer le passage à l’échelle industrielle de l’électrolyse. Cet investissement estimé entre 30 et 40 millions d’euros vise à renforcer la production d’hydrogène vert afin d’aboutir à une offre compétitive et répondre aux objectifs de décarbonation fixés par le gouvernement et les autorités européennes. Le projet est cependant conditionné par l’obtention d’un financement dans le cadre de l’IPCEI hydrogène, Projet Important d’Intérêt Européen Commun, pour lequel McPhy a déposé un dossier et attend une réponse d’ici la fin de l’année 2021.