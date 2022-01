Pourquoi McCain augmente de 20% les prix des contrats de ses producteurs français

Bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre français partenaires du groupe McCain. L'entreprise canadienne, leader des produits surgelés à base de pommes de terre, a annoncé une hausse de la rémunération de ses producteurs français de 20% pour la récolte 2020-2023. Cette hausse, officialisée via un accord passé avec McCain et Gappi (Groupement d'agriculteurs producteurs de pommes de terre pour l'industrie), doit permettre aux 800 producteurs français de l'entreprise de faire face à l'inflation, et de mettre en place des pratiques d'agriculture regénératrice.