Pourquoi, malgré les vaccins, la lutte contre le Covid est très loin d’être gagnée

En France, on commence enfin à respirer. L’air est au déconfinement, à la relâche des contraintes. L’idée de l’abandon du masque commence même à s’imposer. Les indicateurs sont tous à la baisse et avec plus de 30 millions de personnes ayant reçu au moins une injection au 14 juin, soit 45,5% de la population, et plus de 14 millions ayant complété le schéma vaccinal, soit 21,4% de la population, les Français commencent à souffler face à l’épidémie. Des Etats-Unis à Israël, de l’Allemagne au Qatar, de l’Islande à Singapour, du Canada à la Chine, avec des taux de vaccination parfois supérieurs à celui de l’Hexagone, la situation est encore meilleure. En somme, principalement les pays les plus riches, même si on trouve aussi certains pays aux économies plus modestes comme le Chili, l’Uruguay ou encore le Bhoutan.