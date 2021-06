Pourquoi les tarifs de gaz d'Engie vont grimper de 10% au 1er juillet

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie en France vont augmenter de 9,96% (hors taxes) au 1er juillet.

C'est une annonce qui risque de déplaire aux particuliers et entreprises. Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie en France vont augmenter de 9,96% (hors taxes) au 1er juillet, a annoncé vendredi 25 juin la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette forte hausse est due pour 7,8% à l'augmentation des prix du gaz sur le marché mondial alors que 99% du gaz consommé en France est importé, a rappelé le régulateur dans un communiqué.

L'augmentation des tarifs est aussi due, pour plus de 2%, à la contribution du gaz à la transition énergétique à travers le dispositif des certificats d'économies d'énergie. A LIRE AUSSI La stratégie neutralité carbone d’Engie en trois dates et six chiffres

Dans le prolongement des mois précédents, les prix du gaz sur le marché mondial augmentent très fortement en juillet en raison notamment d'une demande élevée en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. La hausse du prix des quotas d'émission de CO2 en Europe, qui fait progresser la consommation de gaz pour la production d'électricité au détriment du charbon, pèse également.

avec Reuters (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Jean-Michel Bélot)