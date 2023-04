Pourquoi les semi-conducteurs se trouvent au cœur de l’accord de coopération entre la France et les Pays-Bas

Les Pays-Bas et la France ont conclu mercredi 12 avril un «Pacte pour l'innovation et la croissance durable» dans le cadre de la visite d’Etat du Président Emmanuel Macron à La Haye. L’accord est signé par les ministres néerlandais Micky Adriaansens (aux Affaires économiques et au climat) et Liesje Schreinemacher (ministre du Commerce extérieur), ainsi que leur homologue français à l'Industrie, Roland Lescure, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, et la présidente du patronat néerlandais VNO-NCW, Ingrid Thijssen.

«Les entreprises françaises et néerlandaises comptent parmi les leaders européens dans le domaine de l'innovation et des technologies durables, a commenté Ingrid Thijssen. Par exemple, dans la conception et la production de nouvelles technologies de puces, ou la construction d'éoliennes offshore et le développement de l'hydrogène. Le pacte franco-néerlandais d'innovation et de durabilité fonctionne comme un volant d'inertie pour une coopération plus intensive entre les écosystèmes technologiques de Grenoble et d'Eindhoven.»

Un rôle clé dans l'écosystème de puces

[...]