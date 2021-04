Pourquoi les producteurs de viande veulent redéfinir l'« Eco-score » des produits alimentaires "?

Après avoir critiqué ouvertement l'« Eco-score » lancé par Yuka et d'autres acteurs de l'agroalimentaire, la filière viande a décidé de s'emparer du sujet. Via Interbev (l’interprofession bovine), les acteurs de ce secteur ont annoncé le lancement de travaux spécifiques à l'affichage environnemental dans les filières ovines et bovines. "Cela s'inscrit dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire" explique Caroline Guinot, responsable des enjeux sociétaux à Interbev.