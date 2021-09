Pourquoi les prix du gaz flambent ?

Ces derniers jours, le norvégien Yara a décidé de réduire de 40% la production d’ammoniaque de ses sites européens. En Grande-Bretagne, son concurrent américain CF industries a carrément arrêté ses deux usines d’engrais pour une durée indéterminée. La cause dans les deux cas : la flambée des prix du gaz, qui renchérissent les coûts de production. Envol des prix de l’électricité dans tous les pays européens, faillites de fournisseurs d’énergies en chaîne au Royaume-Uni… La hausse des prix du gaz naturel a des effets en cascade. « L’agriculture pourrait faire face à des difficultés d’approvisionnement en engrais, ce qui augmenterait les coûts de production lors de la prochaine récolte. Les industries de la viande et des boissons gazeuses font déjà l’objet de pénuries de CO2, qui est un coproduit de la production d’ammoniaque », détaille Fitch. Sur le marché TTF néerlandais, référentiel des prix européens du gaz naturel, les prix dépassaient les 73 euros par MWh le 21 septembre, contre 13 euros un an plus tôt.