Pourquoi les prix de la palette bois sont orientés à la hausse

L’alerte est venue d’Allemagne : les prix du bois dédié à la fabrication d’emballages et de palettes s’envolent. Après avoir progressé de 4,9% au troisième trimestre 2020, l’indice HPE (Holzpackmittel-Paletten-Exportverpackung) s’est accru de 11,9% au quatrième trimestre, et de 20,3% au premier trimestre 2021, qui s’achève. Par rapport au premier trimestre 2020, la hausse atteint 40,9%. “Même si le niveau tarifaire n’est pas forcément similaire avec la France, l’Allemagne, poids lourd du bois en Europe, est souvent l’influenceur de marché”, commente Jean-Philippe Gaussorgues, président de la commission Palettes (Sypal) de la Fédération nationale du bois et président France de l’Association européenne de la palette Epal.