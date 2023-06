Pourquoi les PME de l'aéro BT2i et JVGroup unissent leurs forces

BT2i et JVGroup viennent d’annoncer leur rapprochement, initié notamment par leur actionnaire majoritaire commun, le gestionnaire d’actifs Tikehau Capital. Le premier, basé à Bordeaux (Gironde) produit principalement des pièces élémentaires métalliques de petites et grandes dimensions pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques. Le second, basé à Mérignac (également en Gironde) fabrique des pièces techniques et des sous-ensembles métalliques et composites pour les secteurs du spatial, de la défense, de l’aéronautique et des équipements de cabine. Les deux sociétés vont unir leurs forces pour tenter de devenir le leader français dans le high mix low volume. En bon français : le marché consistant à fournir des pièces diverses dans des quantités relativement faibles.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]