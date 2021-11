Pourquoi les nouveaux ciments «bas carbone» ne bénéficieront pas du marquage CE

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Info Ciments Les ciments nouvellement normalisés présentent une empreinte carbone réduite.

De nouveaux ciments, destinés à la préparation de béton, mortier et coulis, présentant une empreinte carbone réduite de 35% par rapport aux produits actuels et de 50% par rapport à un ciment Portland CEM-I, devraient prochainement faire leur apparition sur le marché. Les ciments CEM II/C-M et CEM VI font désormais l’objet d’une norme, la NF EN 197-5, publiée le 1er octobre. Ces produits ne pourront toutefois être commercialisés que par pays (ici, en France) et ne pourront pas traverser l’Europe, faute de marquage CE.

« Au cours du processus de normalisation de ces ciments qui a commencé en 2015, il y a eu un certain nombre de lenteurs qui ont abouti, par la Commission européenne, à un gel du règlement Produits de construction », regrette Laurent Izoret, directeur délégué Produits applications et recherches du Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC), directeur du Bureau de normalisation des liants hydrauliques et président du comité technique de normalisation européen des ciments CEN TC-51.

