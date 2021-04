Pourquoi les industriels du lait ralentissent la conversion au bio

Le lait bio n'a plus autant le vent en poupe. Après des années de croissance à près de 20%, sa consommation n'a augmenté que de 12% entre 2019 et 2020. Résultat, les industriels du secteur laitier, à l'instar de Sodiaal et d'Agrial, demandent à leurs agriculteurs d'arrêter la conversion vers le bio pour éviter une surproduction qui pourrait faire baisser les prix.