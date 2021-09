Pourquoi les Etats-Unis et l'Europe veulent coordonner leurs stratégies dans les puces

Le Conseil sur le commerce et la technologie entre les Etats-Unis et l'Europe, que la France a tenté de reporter après l’affaire des sous-marins australiens, s'est finalement ouvert mercredi 29 septembre 2021 à Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis). L’Union européenne (UE) est représentée par Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l’économie, et Margrethe Vestager, vice-présidente en charge du numérique et de la concurrence.