Pourquoi les Etats-Unis concluent un partenariat avec l’Inde dans les semi-conducteurs

Dans leur croisade contre la Chine dans les semi-conducteurs, les Etats-Unis remportent une victoire en gagnant le soutien de l’Inde, le plus grand rival de Pékin en Asie. Les deux pays ont conclu un protocole d’accord dans le cadre de leur dialogue sur le commerce et la technologie. L’accord a été signé à New Delhi, le 10 mars, entre la ministre américaine du Commerce, Gina Raimondo, et son homologue indien, Piyush Goyal. Il est question de coordination de leurs politiques de subventions dans les semi-conducteurs, de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, de partenariat en matière d'innovation et de R&D, et de coopération dans le développement des compétences.

