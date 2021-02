Pourquoi les cyberattaques contre les hôpitaux ne vont pas s'arrêter

Un hôpital de plus victime d’une cyberattaque. Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a été victime d’une attaque par ransomware lundi 15 février. Le logiciel malveillant a crypté les données du système informatique et a perturbé le fonctionnement de l’hôpital qui a été contraint de mettre en place des procédures de fonctionnement dégradées. Toutes les interventions chirurgicales programmées ont été reportées et les personnes se rendant aux urgences ont été orientées vers d’autres établissements.