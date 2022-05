Pourquoi les cas de variole du singe détectés hors d'Afrique inquiètent

Le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au 21 mai 2022, établit 92 cas confirmés en laboratoire et 28 cas suspectés de variole du singe depuis le 13 mai dernier. Douze pays dans lesquels cette maladie n’est pas endémique sont concernés. Plus d’une vingtaine de cas ont été détectés au Royaume-Uni, ainsi qu’au Portugal et en Espagne. Entre 1 et 5 malades ont été répertoriés en Australie, en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, aux Etats-Unis et au Canada, pays qui compterait en outre plus d’une dizaine de cas suspects. En France, un premier cas a été confirmé le 20 mai, et quelques autres sont suspectés.

Identifiée pour la première fois en 1958 chez des primates et des petits rongeurs, la maladie n’a franchi officiellement la barrière de l'espèce humaine qu'en 1970, avec un premier cas reconnu en République démocratique du Congo. La variole du singe a depuis été détectée à de nombreuses reprises dans 11 pays africains, principalement en Afrique centrale et de l’Ouest, notamment avec un pic épidémique de plus de 200 cas confirmés en 2017 au Nigeria. Le premier foyer épidémique hors Afrique date de 2003 aux Etats-Unis, pour environ 70 cas. Depuis 2018, des cas sont apparus en Israël, à quatre reprises au Royaume-Uni, à Singapour et aux Etats-Unis.

Origines inconnues de l’épidémie actuelle de variole du singe

[...]