Pourquoi les ballons stratosphériques font de parfaits espions

Le ballon chinois qui a survolé les Etats-Unis a mis en lumière l’intérêt croissant pour ce type d’engins à des fins militaires. Mobiles et furtifs, ces objets suscitent de plus en plus d’intérêt de la part des grandes puissances et des industriels comme Airbus et Thales Alenia Space. La stratosphère attise les convoitises.