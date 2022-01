Pourquoi les armées misent sur les technologies quantiques pour gagner la guerre de demain

La France a lancé le 4 janvier sa plateforme nationale de calcul hybride mêlant supercalculateurs et accélérateurs quantiques. Les chercheurs, les entreprises et les start-up espèrent réaliser à terme des traitements jusqu’à 1 milliard de fois plus vite qu'avec les technologies classiques. L’Armée sera aussi un utilisateur privilégié pour doper les performances de ses systèmes de détection, de communication et de calcul.