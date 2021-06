Pourquoi les agriculteurs bio appellent à manifester mercredi 2 juin

Interpellé par plusieurs associations paysannes et de défense de l'environnement, le ministère de l'Agriculture a réitéré sa position en faveur des écorégimes et la suppression du paiement vert et des aides au maintien. A ses yeux, il s'agit là de la seule manière d'atteindre l'objectif de 18% de surface agricole utile bio en 2027.