Pourquoi les 12 Rafale d’occasion vendus aux Croates font aussi les affaires de Dassault Aviation

Après la Grèce, la France compte désormais un deuxième client européen pour le Rafale, la Croatie. Le 25 novembre, à l’occasion de la visite officielle à Zagreb du président de la République Emmanuel Macron, les deux pays ont signé un accord pour la vente de 12 appareils Rafale d’occasion. Les six premiers appareils seront livrés au deuxième semestre 2023 au rythme d’un par mois, et les six derniers seront livrés entre novembre 2024 et avril 2025.