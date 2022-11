Pourquoi le vote des lois d’accélération du nucléaire et des renouvelables s’annonce si compliqué

Le gouvernement mettrait-il la charrue avant les bœufs ? Alors qu’un débat public vient de s’ouvrir pour quatre mois sur la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires par EDF en France, dont une première paire à Penly (Seine-Maritime), et que le gouvernement vient de lancer une concertation nationale sur le mix énergétique, un projet de loi d’accélération des énergies renouvelables entre en lecture au Sénat et un autre projet de loi, d’accélération des procédures pour le nouveau nucléaire, celui-ci, vient d’être présenté en Conseil des ministres pour arriver au Parlement début 2023. Le tout quelques jours après le lancement d’un plan national de sobriété énergétique qui vise à réduire en deux ans de 10 % nos consommations d’énergie, tous types confondus. Et alors que doit être votée en 2023 la première loi de programmation énergétique, sur le modèle de la loi de programmation militaire.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]