Pourquoi le rachat d’Alpine Aluminium par Industry et Samfy Invest pourrait être annulé fin août

Deux ans et demi après la reprise, à la barre du commerce, de l’entreprise Alpine Aluminium par les groupes Industry et Samfy Invest, le tribunal de Commerce d’Annecy pourrait annuler la cession. Fait exceptionnel, le 13 juillet, le parquet a requis l’annulation de la vente pour non-respect par les repreneurs de leurs engagements sur l'emploi et le maintien de l'activité.