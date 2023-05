Comment EDF adapte (ou non) le nucléaire et l'hydro aux sécheresses et canicules

Le nucléaire est glouton en eau. En moyenne, entre 2010 et 2019, le refroidissement des centrales électriques a représenté 51 % des prélèvements d’eau douce en France métropolitaine et 12 % de la consommation nette, selon le ministère de la Transition énergétique. C’est moins que les 31 % estimés précédemment, mais trois fois plus que tout le reste de l’industrie réunie (4 %). Tributaire de la température de l’eau des fleuves pour le fonctionnement de 12 réacteurs du parc refroidis en circuit ouvert (centrales de Bugey, Blayais, Saint-Alban, Golfech et Tricastin), EDF a commencé à spécialiser des chercheurs de sa R&D sur le changement climatique dès la publication du premier rapport du GIEC en 1990, indique l’énergéticien. Il a ensuite constitué, début 2000, un service spécialisé de dix experts « capables de s’approprier tous les grands changements globaux et les travaux du Giec », explique Cécile Laugier, directrice environnement et prospective du parc nucléaire d’EDF.

« En 2003, on s’est fait surprendre »

