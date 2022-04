Pourquoi le nucléaire russe n’est pas visé par les sanctions occidentales

Un petit-fils demande à son grand-père : «Grand-père, est-ce vrai qu'en 1986 il y a eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl ?» «Oui, il y en a eu», répond le grand-père en tapotant la tête du petit-fils. «Grand-père, c'est vrai que ça n'a eu absolument aucune conséquence ?» «Oui, absolument», répondit le grand-père en tapotant la deuxième tête du petit-fils. 36 ans après la catastrophe de Tchernobyl, le nucléaire russe n’a plus aussi mauvaise presse que sous l’URSS, où les blagues sur le sujet étaient légion. Sur les 57 réacteurs nucléaires bâtis dans le monde entre 2011 et 2022, 13 impliquaient Rosatom, dont 10 hors des frontières de la Russie, indique Hartmut Winkler, professeur de physique à l’Université de Johannesburg (Afrique du Sud) dans un article pour le site The Conversation.

La guerre en Ukraine écorne néanmoins l’image de Rosatom, la grande entreprise publique russe du nucléaire, qui a envoyé ses propres ingénieurs à la centrale ukrainienne de Zaporijia après l’avancée des troupes russes. «L'utilisation des ingénieurs de Rosatom pour l'encadrement des ingénieurs ukrainiens sur un territoire conquis, en violation directe du Statut de l'Agence internationale de l’énergie atomique, porte préjudice à l’image de l’entreprise russe», abonde Anastasiya Shapochkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris et présidente du cercle de réflexion Eastern Circles.

Des coopérations gelées ou réétudiées en Europe

