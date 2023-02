Pourquoi le nucléaire freine le plan hydrogène français... sauf dans la mobilité

C’est un des débats qui pourrit les relations entre la France et l’Allemagne. Malgré deux accords signés entre les dirigeants des deux pays le 25 novembre à Paris et le 23 janvier en Espagne, «qui reconnaissent l'importance de l'hydrogène bas carbone, c’est-à-dire l'hydrogène produit avec de l'énergie nucléaire, y compris dans les objectifs européens», selon les termes d'Agnès Pannier-Runacher jeudi 2 février, lors d’un échange avec la presse, la France n’est pas sûre du soutien de ses voisins allemands et espagnols dans les discussions en trilogue sur la directive RED III sur les renouvelables.

L’Europe ne veut en effet que de l’hydrogène vert pour remplacer les fossiles. «Il existe un vrai risque aujourd'hui à ce que les discussions à Bruxelles aboutissent à imposer des objectifs très élevés d'hydrogène renouvelable pour l’industrie, avec 42% en 2030 et 60% en 2035, sans prendre en compte la part d'hydrogène qui peut être produite à partir d'électricité d'origine nucléaire», alerte la ministre française. La même logique serait à l'œuvre pour l'hydrogène dans les transports, avec des objectifs européens de 2,6% en 2028 et 5,7% en 2030.

L'hydrogène vert importé serait moins cher

